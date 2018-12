publié le 16/09/2018 à 14:29

Ce dimanche, plusieurs sujets vont être abordés. La France, championne des bébés hors mariage et d' alcoolisation fœtale avec comme intervenant : Gilles Pison

,démographe, professeur au museum national d’histoire naturelle et chercheur associé à l'institut national d’études démographiques (ined).

Les drones peuvent coûter chers avec comme interlocuteur : Francis Durufle - chargé du développement de la fédération professionnelle du drone civil.

Ensuite, Philippe va vous parler de confitures avec le champion du monde 2018 de confitures :Patrick Fouquet. Et d'autres sujets d'actualités.







Un bébé portant une couche (illustration) Crédits : DIDIER PALLAGES / AFP | Date : 23/08/2018
Un drone lors de l'édition 2016 du Paris Drone Festival Crédits : Paris Drone Festival | Date :
Un pot de confiture "Bonne Maman" (Illustration) Crédits : SIPA | Date :

Le dimanche de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.