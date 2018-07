Justin Bieber revient quelques instants sur Instagram... par erreur

publié le 30/08/2016 à 10:57

Justin Bieber a réactivé momentanément son compte Instagram, avant de se raviser quelques instants plus tard. Une "erreur" selon ses mots dans un tweet, alors que la star a quitté la plateforme le 15 août. Harcelé par des "fans" qui voyaient d'un mauvais œil sa relation naissante avec Sofia Richie, fille de Lionel Richie, il avait décidé de passer son compte en mode privé. Il publiait régulièrement des photos d'eux mais les "beliebers", surnom donné à ses groupies, restaient très attaché à son ancienne petite amie, la non moins célèbre Selena Gomez.



Cette dernière avait contribué à envenimer le débat en défendant les fans contre Justin Bieber et sa nouvelle petite amie. Elle avait évoqué les démons du passé et évoqué les tromperies qu'elle avait subies. Séparés depuis 2014, Selena Gomez et Justin Bieber incarnaient jusque là un couple idéal pour les fans.



Still no Instagram it was an accident — Justin Bieber (@justinbieber) August 29, 2016