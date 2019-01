Jean-Marie Perier dans A La Bonne Heure !

publié le 23/01/2019 à 12:30

C'est LE photographe des Yéyés ! Le toit de la Grande Arche à la Défense accueille actuellement l'une des plus grandes rétrospectives de Jean-Marie Périer. Plus de 300 photos que l'artistes n'a jamais partagé jusque-là, et qui font de Souvenirs d'Avenir l'exposition phare de ce début d'année. Le fruit de 40 ans de passion est ainsi dévoilé dans l'espace culturel de 1200m2, à découvrir jusqu'au 3 mars prochain.

"Souvenirs d'avenir", l'exposition de Jean-Marie Périer à la Grande Arche

A travers cette rétrospective unique et inédite par sa taille mais aussi par le nombre d'artistes représentés, Jean-Marie Périer expose deux grandes périodes : les années 60 et sa scène musicale, des Yéyés aux plus grands artistes anglo-saxons tels que James Brown, les Beatles, Mick Jagger, et les années 90 sous le signe de la mode avec ses couturiers, ses mannequins ou encore ses nouvelles rock stars. Le toit de la Grande Arche offre une mise en scène monumentale, avec de très grands formats, la plupart en couleurs.

Les coulisses des Yéyés avec Jean-Marie Périer

Le 28 janvier prochain, Jean-Marie Périer investira les planches du Théâtre du Rond-Point à Paris le temps d'une soirée avec FLASH-BACK. Dans ce one-man-show plein de gaieté et d'humour, le célèbre photographe raconte ses meilleurs souvenirs. Un spectacle d'un genre nouveau qui unit toutes les générations amoureuses des années 60.

"Flash-Back", le one-man-show de Jean-Marie Périer au Théâtre du Rond-Point

Sylvie Vartan en sabots au milieu des oies et canards, Johnny en militaire, Mick Jagger jeune homme dans les rues de Londres, les Beatles à la lumière d’une allumette… Alain Delon, Françoise Hardy, Dutronc, James Brown, Brigitte Bardot et tant d’autres. Devant un écran sur lequel sont projetées 350 de ses photos mythiques et en musique, Jean-Marie Périer livre les rencontres, les aventures, les anecdotes, qui ont fait son parcours singulier.



Avec humour, le photographe fétiche de Salut les copains revisite des décennies de voyages, d’amitié et d’amour, aux côtés des plus grandes célébrités de ces années, des gamins qui voulaient simplement chanter, propulsés du jour au lendemain aux firmaments de la célébrité. Une manière intime et personnelle de redécouvrir ces artistes et cette époque légère et insouciante.

> Jean-Marie Périer - Bande-annonce "Flash-Back"

