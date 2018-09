Hélène Ségara : "J'aimerais présenter un talk-show"

publié le 01/09/2018 à 12:30

Hélène Ségara s'est métamorphosée ! En quelques mois seulement, la chanteuse 11 kilos. Son secret : le programme Liberté de Weight Watchers ! Avec notamment plus de 200 aliments à zéro points, c'est ce qui a plu à l'interprète de Elle tu l'aimes. Celle que l'on retrouvera bientôt dans une nouvelle saison de La France a un incroyable talent sur M6 a eu envie de partager ses conseils de cuisine dans un livre intitulé Mes recettes star, 100% plaisir et bien-être. A table !

Les "Recettes stars - 100% plaisir et bien-être" d'Hélène Segara (Weight Watchers)

Avant elle, il y avait eu Amel Bent mais aussi Maurane. Aujourd'hui, c'est Hélène Ségara qui porte haut et fort les couleurs du programme minceur Weight Watchers. Avec son livre de recette, la chanteuse partage son goût pour une cuisine saine et équilibrée mais n'oublie pas pour autant le plaisir.

Faire ce livre de recettes WW a été comme une évidence Hélène Ségara





A travers de son témoignage et 40 recettes dont 10 entrée, 20 plats et 10 desserts, Hélène distille ses astuces et la clé de sa réussite pour perdre du poids durablement. Gaspacho de petits pois, crème de poivron, coupe de poire ricotta et chocolat… Des plats faciles et savoureux revisités par Weight Watchers, pour se faire plaisir tout au long du repas.

