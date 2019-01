Gad Elmaleh dans A La Bonne Heure !

publié le 28/01/2019 à 12:30

Un peu plus de 20 ans après sa participation à la pièce Tout contre de Patrick Marber, Gad Elmaleh est de retour au théâtre. A partir du 3 avril prochain, il sera sur les planches du Théâtre de la Madeleine avec L'invitation d'Hadrien Raccah. La pièce raconte l'histoire d'un mari infidèle qui, piégé par son mensonge, doit inviter un inconnu à dîner pour sauver la face…



L'humoriste, qui a reçu récemment la récompense du Comedy Special of the Year pour son spectacle en anglais produit et sorti sur Netflix, n'est pas seul sur scène. Il partage l'affiche avec Lucie Jeanne et Philippe Lellouche, qui est également le metteur en scène du spectacle.

"L'invitation" d'Hadrien Raccah, avec Gad Elmaleh, Lucie Jeanne et Philippe Lellouche au Théâtre de la Madeleine à partir du 3 avril

L'histoire : Il y a les amis d’enfance, les amis que l’on voit, ceux que l’on ne voit plus ou pas assez. Et puis il y a Charlie (Gad Elmaleh). Charlie c’est l’ami imaginaire que Daniel (Philippe Lellouche) a créé pour tromper son épouse sans éveiller les soupçons. Charlie c’était l’idée parfaite pour ne perdre ni sa femme, ni sa situation, ni son appartement, ni sa maîtresse. Jusqu’au jour où Catherine (Lucie Jeanne), sa femme, exaspérée peut-être, suspicieuse sans doute, demanda à le rencontrer... Pour sauver son mariage Daniel va donc devoir inviter à dîner un inconnu qui l’espace d’une soirée jouera le rôle de son meilleur ami. Inventer ce Charlie était-ce une si bonne idée finalement ?



