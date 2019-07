publié le 02/07/2019 à 12:30

Pièces de théâtre, one-man-shows, concerts... Chaque année depuis 1985, le Festival de Ramatuelle anime le petit village provençal près de Saint-Tropez, avec une programmation théâtrale et musicale riche. Depuis la disparition du comédien Jean-Claude Brialy en 2007, Michel Boujenah a pris sa succession au poste de directeur artistique du prestigieux événement.

La 35e édition débutera dans un premier temps le 27 juillet avec Les nuits classiques, trois soirées dédiées à la musique classique. Les festivités se poursuivront ensuite du 1er au 11 août par le festival "historique", mélangeant concerts et pièces de théâtre.

Le festival de Ramatuelle se tiendra du 1er au 11 août 2019

Côté programmation, vous retrouverez notamment :

- Le 1er août : Marc Lavoine en concert d'ouverture ;

- Le 02 août : Le temps qui reste, la nouvelle comédie à succès de Philippe Lellouche et ses acolytes David Brécourt, Christiant Vadim et Mélanie Page ;

- Le 03 août : C'était quand la dernière fois ?, la comédie d'Emmanuel Rober-Espalieu portée par Virginie Hocq et Zinedine Soualem ;

- Le 04 août : l'ancienne chanteuse lyrique Nathalie Dessay et la comédienne Macha Méril reprendront La légende d'une vie de Stefan Sweig ;

- Le 05 août : le festival présentera La Machine de Turing de et avec Benoît Solès. La pièce, mise en scène par Tristant Petitgirard, a remporté quatre Molières : meilleur spectacle, meilleure mise en scène, meilleur auteur vivant et meilleur comédien. Elle raconte le destin tragique du mathématicien homosexuel Alan Turing.

"La machine de Turing" se jouera au festival de Ramatuelle le 05 août prochain

L'histoire : À l’hiver 1952, suite au cambriolage de son domicile, le professeur Turing porte plainte au commissariat de Manchester. Avec son allure peu conventionnelle, Turing n’est pas pris au sérieux par le sergent enquêteur Ross. Mais, toujours sous surveillance, la présence d’Alan Turing dans ce poste de police n’échappe pas au Général Menzies, pour lequel il a travaillé pendant la guerre. L’interrogatoire du sergent Ross va alors prendre une toute autre tournure… Le sergent Ross avance à pas de loup, ne sachant trop à qui il a à faire. Un espion soviétique ? Un conspirateur ? Leur face à face va nous amener à parcourir la vie d’Alan Turing. De son incroyable acharnement pour parvenir à briser l’ "Enigma", à sa relation tumultueuse avec son amant Arnold Muray, qui provoquera sa condamnation. De son enfance marquée à jamais par la disparition de son ami Christopher Morcom, à ses travaux sur ses "machines pensantes", genèse de l’intelligence artificielle. Et jusqu’à la fin de sa vie, où comme Blanche-Neige, qu’il avait vu des dizaines de fois, il a croqué dans une pomme empoisonnée. À travers ce récit, nous découvrons le destin hors-norme de cet homme injustement resté dans l’ombre et broyé par la « machine » bien pensante de l’Angleterre des années 50.

- Le 06 août : Zazie et son Essencieltour ;

- Le 07 août : Pierre Palmade et Catherine Hiegel se donneront la réplique dans Le lien de François Bégaudeau ;

- Le 08 août : l'humoriste Caroline Vigneaux jouera son nouveau one-woman-show Caroline Vigneaux Croque la pomme ;

- Le 09 août : François Vincentelli, récompensé cette année par le Molière du meilleur comédien dans un second rôle pour Le Canard à l'orange, sera à l'affiche ;

- Le 10 août : Richard Berry jouera Plaidoiries de Matthieu Aron ;

- Gérard Depardieu, lui, sera chargé de clôturer le festival le 11 août avec son spectacle de chant dédié à barbara.

