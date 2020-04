publié le 11/04/2020 à 14:35

En ces temps de confinement, Jade, Eric Dussart et toute l'équipe de On Refait La Télé vous proposent une émission adaptée à la situation : Chaque samedi de 11h30 à 12h30 en direct sur RTL, nous sommes au téléphone avec différents invités pour parler télé ! Et ce matin justement, Jade et Eric Dussart étaient en ligne avec...

- L'animatrice d’une émission qui cartonne en ce moment ! Quasiment 2 millions de téléspectateurs tous les jours pour Affaire conclue sur France 2 : Sophie Davant !

- Marina Carrère-d’Encausse pour Le magazine de la santé de France 5, une émission qui évidemment n’a jamais été autant suivie qu’en ce moment.

- C’est l’un des effets inattendus du confinement : Vous êtes de plus en plus nombreux à partir à la découverte d’émissions que vous n’auriez peut-être jamais regardé en temps normal. C’est le cas du magazine 28 minutes sur Arte présenté par Elisabeth Quin, qui est devenu le deuxième talk-show le plus regardé de France à 20h.



-Le fameux Salomon de Rabbi Jacob : Le comédien Henri Guybet que vous retrouverez aussi dans La 7ème compagnie la semaine prochaine !

Enfin, RTL vous donne aussi toutes les infos télé de la semaine avec Benjamin Helfer de Télé Loisirs !