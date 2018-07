Espions dans La Curiosité

publié le 31/08/2016 à 18:47

Première partie : Histoires d'espions méconnus

Des espions célèbres ou pas, Joséphine Baker, Ian Fleming ou John le Carré, mais aussi des parents canadiens qui ont menti à tout le monde, même à leurs enfants qui ont découverts à l’âge de 20 ans qu’ils étaient…russes ! On vous fait découvrir leur histoire avec Cyril Azouvi.

Cyril Azouvi, journaliste pour le mensuel Ça m’intéresse et consacre un article à ces histoires d’espions, en partenariat avec RTL.



ça m'intéresse septembre 2016

L'exposition Guerres secrètes est à découvrir au Musée de l'armée du 12 octobre au 29 janvier.



exposition guerres secrètes

Deuxième partie : Sting

Ce soir nous avons la chance de découvrir et d’écouter le nouveau single de Sting : I can't stop thinking about you .

à cette occasion, nous revenons sur sa carrière parce que Sting c'est 100 millions d'albums vendus en solo et qu'il nous régale depuis 40 ans.

Pour en parler, nous recevons Eric Jean-Jean, l’animateur du grand studio de RTL et depuis la rentrée, du Drive sur RTL2 !



Sting

Troisième partie : Mère Térésa

Elle disparaissait le 5 septembre 1997 et sera canonisée par Benoît XVI ce dimanche 4 septembre...Mère Térésa deviendra alors une sainte parmi les saints de l’Eglise Catholique.

Ce soir, nous découvrons comment la petite albanaise Agnès est devenue mère Térésa de Calcutta…



On vous raconte son histoire grâce à notre invitée, Olympia Alberti.



Olympia Alberti est l'auteure du livre Le royaume de sa nuit publié aux Presses de la Renaissance



Le royaume de sa nuit

