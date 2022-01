Jade, Damien Thévenot, Guillaume de Tonquédec et Eric Dussart

"Ca me soûle" : Damien Thévenot n'en peut plus des critiques sur ses dents

La ligne rouge que Guillaume de Tonquédec et Damien Thévenot ne franchiront jamais

Le meilleur des vidéos avec Guillaume de Tonquédec et Damien Thévenot

Guillaume de Tonquédec et Damien Thévenot refont la télé du 8 janvier 2022 !

Ce samedi 8 janvier 2022, Guillaume de Tonquédec était l'invité d'Éric Dussart et Jade dans On Refait La Télé. Le comédien va reprendre Times Square de Clément Koch, une comédie qui se jouera sur la scène du Théâtre Montparnasse à Paris dès le 22 janvier. Le spectacle sera bientôt diffusé sur France 2. Damien Thévenot était aussi avec nous ce matin en studio. Présentateur du Télématin du vendredi au dimanche aux côtés de Maya Lauqué, il est également le parrain de l'association Handi'Chiens.

Pendant l'émission, le journaliste a notamment répondu aux rumeurs sur sa prétendue mésentente avec Thomas Sotto dans Télématin. Il est également revenu avec humour sur les critiques dont il a été la cible sur les réseaux sociaux concernant la blancheur de ses dents. Damien Thévenot a évoqué sa ressemblance avec son ami Cyril Féraud. Enfin, l'ancien acolyte de Sophie Davant dans C'est au programme a raconté son plus grand moment de solitude à la télévision.

Connu du grand public après avoir incarné le personnage de Renaud Lepic à la télévision, Guillaume de Tonquédec a révélé à quelle condition Fais pas ci, fais pas pourrait revenir sur le petit écran ! Il a aussi expliqué pourquoi il ne parlait que très peu de sa vie privée dans les médias. Une raison partagée par Damien Thévenot. Le comédien a raconté son drôle d'entraînement en talons aiguilles pour les besoins d'un film. Guillaume de Tonquédec a également imité le dindon pour le plus grand plaisir d'Eric Dussart et Jade ! Une séquence savoureuse à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus...

