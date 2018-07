Cachalots et télé-réalité dans La Curiosité

publié le 27/09/2017 à 13:30

Première partie : Cachalots, qui sont les géants des mers ?

Quelle est la différence entre un cachalot et une baleine ? Un cachalot, c’est un prédateur ? Que mange-t-il ? Saviez vous que le cachalot, géant des mers, allaite ses petits en faisant la chandelle ?



On plonge dans les profondeurs des océans pour découvrir comment vivent les géants des mers, les cachalots, et c’est le plongeur et scientifique François Sarano qui nous sert de guide

à lire : Le retour de Moby Dick, ou ce que les cachalots nous enseignent sur les océans et les hommes publié chez Actes Sud Editions.

Le retour de Moby Dick, ou ce que les cachalots nous enseignent sur les océans et les hommes

Deuxième partie : Les télé-réalités les plus dingues

On croyait avoir décrocher le pompon en France avec nos télé-réalités, et bien il existe plus fous dans le monde : des chasses à l’homme, des bébés à louer, des animaux à manger, des phobies à affronter… Un zapping incroyable nous attend en compagnie de Laurent Marsick.