publié le 09/07/2018 à 12:23

Ce lundi 9 juillet, la famille royale d'Angleterre verra son petit dernier faire son entrée au sein de l'église d'Angleterre. Le prince Louis, venu au monde le 23 avril dernier, sera baptisé par Justin Welby, archevêque de Canterbury et préposé aux grandes célébrations religieuses des Windsor. Au sein de la chapelle royale du St James Palace, à Londres, les yeux seront rivés sur le prince et ses parents, mais aussi sur son entourage immédiat.



En effet, qui dit baptême dit aussi parrains et marraines, dont l'identité est soumise aux spéculations en tout genre et même à l'ouverture de cotes chez les bookmakers. Le prince William et son épouse Kate avait choisi pour leurs deux premiers enfants George et Charlotte respectivement sept et cinq parrains et marraines. Ce qui allonge la liste des prétendants.

Pour son troisième enfant, le couple princier devrait exclure de choisir des membres de la famille royale. Ainsi, Meghan Markle ne devrait pas être choisie à en croire la presse britannique. Cette dernière relaie les cotes des bookmakers, dont se dégagent quelques noms.

Miguel Head, le secrétaire particulier de William, et Tiggy Legge-Bourke, qui était la nounou de William et de son frère Harry, semblent tenir la corde pour avoir l'honneur de guider le jeune Louis dans sa vie. Rebecca Priestkey, la secrétaire de Kate, serait aussi sur la short-list.