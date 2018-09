publié le 19/09/2018 à 09:39

Pour la soirée du mardi 18 septembre, c'est TF1 qui remporte la bataille des audiences. La chaîne a rassemblé 6,4 millions de fidèles avec sa série phare, The Good Doctor. Le feuilleton a enregistré 28,5% de part d'audience.



En deuxième, on retrouve France 3 et sa fiction Illettré. Cette dernière a fédéré 2,8 millions de curieux devant leur écran de télévision, permettant ainsi à la chaîne d'engranger 12,9% de part d'audience.

Non loin, se positionnent M6 et son émission Maison à vendre. Présenté par Stéphane Plaza, le programme a passionné 2,1 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (10,5% de part d'audience).

Enfin, France 2 arrive au pied du podium avec sa pièce de théâtre Trois hommes et un couffin. Adapté du célèbre film éponyme, celle-ci a rassemblé 1,3 million de passionnés de théâtre (6,8% de part d'audience).