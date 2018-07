publié le 28/09/2016 à 10:01

Ce n'était pas un match couru d'avance. France 3 parvient néanmoins à se hisser à la deuxième position des audiences télévisées du mardi 27 septembre. La chaîne proposait un téléfilm poignant sur le harcèlement à l'école et sur Internet qui pousse des adolescent(e)s à un isolement si tenace qu'il mène au suicide. Avec Julie Gayet dans le rôle de la mère, Marion, 13 ans pour toujours, inspiré d'une histoire vraie, a attiré plus de 4 millions de téléspectateurs.



Ils étaient à peine plus nombreux à suivre un nouvel épisode de la série policière Blindspot sur TF1. 4.4 millions de personnes ont passé la soirée devant la première chaîne, soit 18,4% de part d'audience. Derrière, France 2 et M6 se talonnent pour la dernière place du podium.

Mais c'est Stéphane Plaza et ses recherches d'appartement sur M6 qui ont été suivis par 2.7 millions de téléspectateurs, contre 2.3 millions qui ont joué avec Stéphane Bern et Nagui sur France 2 dans Tout le monde joue avec la France. Aucune chaîne de la TNT n'atteint le million de téléspectateurs.