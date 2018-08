Audiences TV : "La dream team" séduit le public

publié le 17/08/2018 à 09:49

Pour la soirée du 16 août, c'est de nouveau TF1 qui arrive en tête des audiences avec son film La dream team. Une excellente comédie française, avec Medi Sadoun et Gérard Depardieu, qui a su séduire3,2 millions de curieux devant leur écran de télévision. Un honorable score qui permet à la chaîne d'engranger 19,1% de part d'audience.



En second, on retrouve M6 et son jeu d'aventure Pékin Express, présenté par Stéphane Rotenberg. Cette sixième étape a fédéré 2,2 millions de fidèles dans leur canapé, permettant ainsi à la chaîne d’enregistrer 13.9% de part d'audience.

Juste derrière se positionne France 2 avec son magazine historique, Secrets d'histoire. Présenté par Stéphane Bern, celui-ci a rassemblé 1,8 million de téléspectateurs et téléspectatrices, et permet à la chaîne de cumuler 14,9% de part d'audience.



Enfin, France 3 arrive au pied du podium avec sa série policière Origines. L'intrigue de cet épisode a ravi 1,8 million d'adeptes (9,9% de part d'audience).