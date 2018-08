publié le 10/08/2018 à 10:00

Dans la soirée du 9 août, c'est une nouvelle fois TF1 qui arrive en tête des audiences avec son film Entre Amis. Cette comédie française réalisée par Olivier Baroux a rassemblé 3,6 millions de curieux devant leur écran de télévision. Un très bon score qui permet à la chaîne de cumuler 19,9% de part d'audience.



En second, on retrouve France 2 et son rendez-vous sportif, Championnats d'Europe d'athlétisme 2018. Le concours, qui se passe à Berlin, en Allemagne, a été suivi par 2,6 millions d'amateurs de sports (13,9% de part d'audience).

Juste derrière, se positionne M6 avec son jeu d'aventure Pékin Express : la course infernale, présenté par Stéphane Rotenberg. L'émission a fédéré 2,2 millions d'habitués dans leur canapé, ce qui permet ainsi à la chaîne d'obtenir 13,9% de part d'audience.

Enfin, France 3 arrive au pied du podium avec sa série policière Suspense, qui a cumulé 2,1 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (11,4% de part d'audience).