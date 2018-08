publié le 31/08/2018 à 09:47

Pour la soirée du jeudi 30 août, TF1 qui se hisse en tête des audiences avec son film fantastique Harry Potter et les reliques de la mort : 2e partie . Le film qui narre les aventures du sorcier le plus célèbre a rassemblé 3 millions de téléspectateurs et téléspectatrices devant leur poste de télévision. Un petit score qui permet malgré tout à la chaîne d'enregistrer 15,7% de part d'audience.



En seconde position, on retrouve M6 et son jeu d'aventure Pékin Express, présenté par Stéphane Rotenberg. Cette huitième étape, qui s'est déroulée au Japon, a su séduire 2,7 millions de fidèles, permettant ainsi à la chaîne de cumuler 14,5% de part d'audience.

Arrivent sur la troisième marche du podium France 3 et son téléfilm français Disparus, réalisé par Thierry Binisti. Celui-ci a fédéré 2,6 millions de curieux (12,5% de part d'audience).



Enfin, France 2 se positionne à la quatrième place avec son magazine historique Secrets d'histoire, présenté par Stéphane Bern. Ce dernier a fédéré 2,1 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (10,6% de part d'audience).