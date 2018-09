publié le 11/09/2018 à 09:45

Pour la soirée du lundi 10 septembre, c'est la chaîne TF1 qui se hisse en tête des audiences. La série Camping Paradis, avec Laurent Ournac a réuni 4,8 millions de fidèles devant leur écran de télévision. De quoi permettre à la première chaîne d'enregistrer 21% de part d'audience.



En seconde position, on retrouve M6 et son programme L'Amour est dans le pré, présenté par Karine Le Marchand. Celui-ci a rassemblé 4,2 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (18,6% de part d'audience).

Juste derrière, se hissent France 2 et sa série Meurtres au Paradis. Celle-ci a fédéré 3 millions de fidèles et engrange ainsi 13,3% de part d'audience.

Enfin, France 3 arrive au pied du podium avec son film Quantum Of Solace. Le long-métrage sur les aventures de Daniel Craig dans la peau de James Bond a su séduire 2 millions de cinéphiles (9,5% de part d'audience).