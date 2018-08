publié le 08/08/2018 à 09:53

Pour la soirée du 7 août, c'est TF1 qui arrive en tête des audiences avec sa série à succès Camping Paradis, avec le comédien et ex-animateur de Danse avec les stars, Laurent Ournac. L'épisode a séduit 3,4 millions de fidèles et permet ainsi à la chaîne d'enregistrer 19,6% de part d'audience.



En seconde position, on retrouve France 3 et son téléfilm policier Meurtres à la Ciotat, avec Elodie Varlet et Philippe Bas, qui a rassemblé 2,6 millions de curieux. Un très bon score pour la chaîne lui permettant de cumuler 15,3% de part d'audience.

Juste derrière, se hisse France 2 avec les Championnats d'Europe d'athlétisme 2018. Un rendez-vous sportif qui a fédéré 1,6 million de téléspectateurs et téléspectatrices (9,9% de part d'audience).



Enfin, M6 arrive au pied des marches du podium avec son télé-crochet, Audition Secrète, animé par l'humoriste Éric Antoine et l'ancien footballeur David Ginola. Le programme a réuni 1,3 million d'habitués et engrange à cette occasion 8,9% de part d'audience.