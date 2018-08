publié le 09/08/2018 à 09:56

Pour la soirée du 8 août, c'est TF1 qui arrive en tête des audiences avec sa série policière américaine Cameron Black : l'illusionniste. Celle-ci a conquis 3,3 millions de téléspectateurs et téléspectatrices. La chaîne enregistre à cette occasion 19,3% de part d'audience.



En second, on retrouve France 2 et son rendez-vous sportif, Championnats d'Europe d'athlétisme 2018. La compétition, qui se déroule à Berlin, en Allemagne, a été suivie par 2,1 millions de fans de sport.

Au coude à coude, M6 résiste avec son programme Zone Interdite, présenté par Ophélie Meunier. L'enquête de ce magazine, consacrée aux propriétaires de maisons de vacances, a passionné 2,1 millions de personnes devant leur poste de télévision (12,6% de part d'audience).

Enfin, la série à suspense Disparue arrive à la quatrième place des audiences de la soirée. Cette dernière a charmé 2 millions de fidèles. Un score qui permet à la chaîne de cumuler 11,5% de part d'audience.