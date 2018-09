publié le 13/09/2018 à 09:46

Pour la soirée du mercredi 12 septembre, c'est France 2 qui arrive en tête des audiences avec sa série policière française Alex Hugo. Celle-ci a su séduire 5,1 millions de fidèles devant leur poste de télévision. Un très bon score qui permet à la chaîne d'engranger 24,4% de part d'audience.



En deuxième, on retrouve TF1 et sa série américaine Esprit criminels , avec Joe Mantegna, Kirsten Vangsness et Matthew Gray Gubler. L'épisode a rassemblé 3,7 millions d'habitués, permettant ainsi à la chaîne d’engranger 17% de part d'audience.

Un peu plus loin, on note le bon démarrage de l’émission de M6, Le meilleur pâtissier. Présenté par Cyril Lignac, le programme a réuni 2,2 millions de passionnés de cuisine (12,6% de part d'audience).

Enfin, France 3 arrive au pied du podium avec son magazine de reportage Des racines et des ailes qui a fédéré 2 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (10,6% de part d'audience).