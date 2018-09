A La Bonne Heure avec Nicola Sirkis

publié le 13/09/2018 à 12:30

Un an après sa sortie, 13, le dernier album d'Indochine, est certifié triple disque de platine. Avec plus de 350.000 exemplaires vendus et des clips visionnés 20 millions de fois sur le Net pour ce dernier opus, Nicola Sirkis et sa bande continuent la promotion de l'album avec une nouvelle vidéo. Ce jeudi sort Song of a dream, le quatrième single, dont le clip sera en ligne à 13h13. "13", un chiffre hautement symbolique donc pour le groupe qui enchaînent les tubes depuis 36 ans.

Le "13 Tour" d'Indochine, c'est plus de 600.000 billets vendus en France, en Suisse et en Belgique

Alors que 13 est une des meilleures ventes de 2018, plusieurs date du 13 Tour affichent complet avec déjà plus de 600.000 billets vendus en France, en Suisse et en Belgique. Après une courte pause, le groupe repartira en tournée pour une deuxième vague de concerts à partir du 1er novembre prochain. Retrouvez notamment Nicola Sirkis et sa bande le :



- 01/11/18 - Rouen, Zénith (COMPLET)

- 03/11/18 - Bruxelles, Palais 12 (COMPLET)

- 04/11/18 - Bruxelles, Palais 12 )DATE SUPPLÉMENTAIRE)

- 08/11/18 - Toulouse, Zénith (COMPLET)

- 10/11/18 - Bordeaux, Metropole Arena (COMPLET)

- 14/11/18 - Paris, AccorHotel Arena (DATE SUPPLÉMENTAIRE)

- 16/11/18 - Paris, AccorHotels Arena (COMPLET)

- 17/11/18 - Paris, AccorHotels Arena (COMPLET)

- 21/11/18 - Dijon, Zénith (COMPLET)

- 23/11/18 - Nantes, Zénith (DATE SUPPLÉMENTAIRE)

- 24/11/18 - Nantes, Zénith (COMPLET)

- 01/12/18 - Strasbourg, Zénith (COMPLET)

- 05/12/18 - Lille, Zénith (COMPLET)

- 08/12/18 - Lyon, Halle Tony Garnier (COMPLET)

- 11/12/18 - Clermont-Ferrand, Zénith (DATE SUPPLÉMENTAIRE)

- 21/12/18 – Amneville, le Galaxie (DATE SUPPLÉMENTAIRE)

