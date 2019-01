A La Bonne Heure avec les Chevaliers du Fiel

publié le 04/01/2019 à 12:30

Eric Carrière et Francis Ginibre, alias Les Chevaliers du fiel, seront en tournée dans toute la France, à partir du 9 janvier, pour présenter leur nouveau spectacle : Camping-car for ever.

Et ils seront du 26 février au 9 mars à l’Olympia !



Après l'avoir joué en avant-première dans leur propre théâtre d'Avignon en novembre et décembre 2018, Les Chevaliers du Fiel arriveront enfin à Paris avec leur nouveau spectacle, "Camping-Car For Ever", qu'ils joueront à l'Olympia du 26 février au 9 mars 2019 pour 11 représentations, du mardi au samedi à 20h et le dimanche à 16h.

"Camping-Car For Ever" c'est la suite du spectacle des Chevaliers du Fiel "Noël d'Enfer" (2015-2018), qui lui était déjà la suite, dans un chalet de montagne, de "Croisière d'Enfer" (2013-2014), suite, sur un bateau, de "Vacances d'Enfer" (2010-2011).

Comme à l'accoutumée, Eric Carrière, qui interprète Martine Moulade épouse Lambert, a écrit le spectacle tandis que c'est Francis Ginibre qui interprète Christian Lambert.

Dans "Camping-Car For Ever", tout comme dans les 3 spectacles qui l'ont précédé, on retrouve donc les personnages de Monsieur et Madame Lambert qui décident enfin d'acheter un camping-car et de se lancer, pour la toute première fois, dans l'aventure des vacances en roulotte.

Une réelle épopée pour le couple qui doit chaque soir trouver où passer la nuit et évaluer combien le camping-car va consommer de carburant dans les côtes et combien eux vont consommer de rosé à l'arrêt.

Vous aussi, venez embarquer, le temps d'une soirée, dans le camping-car des Chevaliers du Fiel lors de son escale à l'Olympia !

Retrouvez toutes les dates de la tournée sur le site: www.leschevaliersdufiel.com



