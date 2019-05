A La Bonne Heure avec Bruno Salomone

publié le 06/05/2019 à 12:30

Humoriste et comédien popularisé notamment grâce à la série Fais pas ci, fais pas ça sur France 2, Bruno Salomone se lance dans la littérature. Le 18 avril dernier, il a publié son premier roman, Les Misophones, aux éditions du Cherche Midi.



Mais qu'est-ce que la misophonie ? Littéralement, il s'agit de la "haine des sons" et plus particulièrement de certains bruits : le cliquetis des touches d'un ordinateur, la mastication, le tic-tac d'une horloge ou encore le crissement d'une craie sur un tableau. A travers l'ouvrage, l'acteur aborde avec beaucoup d'humour ce trouble neuropsychique peu connu mais commun, qui touche près de 15% des Français.

"Les Misophones" de Bruno Salomone (Cherche Midi)

L'histoire : Damien est misophone. Tous les petits bruits du quotidien lui sont insupportables : les croustillements de pop-corn au cinéma, les aspirations interdentaires d'un voisin de table, les mastications de chewing-gum dans le métro... À sa solitude s'ajoute ce fardeau qu'il pense être seul à porter. Jusqu'au jour où il croise le chemin d'Alexi, serveur à la repartie grinçante. Ces deux naufragés du cœur vont devenir complices grâce à leur misophonie. De leur handicap ils feront un atout. Leur vie, ballottée entre tumulte sentimental et chaos acoustique, va être bouleversée, pour le meilleur et pour le pire... Damien et Alexi réussiront-ils à s'écouter pour mieux se soigner ?

Les Misophones de Bruno Salomone, Cherche Midi, 263 pages, 17€.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart et Patrice Carmouze.