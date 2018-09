A La Bonne Heure avec Bernard Lavilliers

publié le 17/09/2018 à 12:30

Avec plus de 50 ans de carrière et une vingtaine d'album à son actif, Bernard Lavilliers est de retour avec un livre intitulé Je n’ai pas une minute à perdre, je vis, publié aux éditions du Cherche Midi. Ce recueil de textes de ses chansons est accompagné de nombreuses photos. L'artiste aux muscles saillants et à la voix de velours revient sur son parcours et explique notamment son rapport à la poésie ainsi que sa parenté avec Léo Ferré.

"Je n'ai pas une minute à perdre, je vis" aux éditions du Cherche Midi

Bernard Lavilliers, comme jamais. Sous les mots lisibles et les notes invisibles, la vie. La rage de vivre : "Je n'ai pas une minute à perdre je vis." L'urgence de vivre : "Vivre encore / Vivre comme un cri." C'est toute l'oeuvre de Lavilliers, c'est tout le chant de Bernard. C'est un manuel des émotions. C'est un débordement de larmes et de rires, de chagrins et de joies, d'ironie glacée et de pirouettes enjouées. La vie comme un pied-de-nez ! C'est un tumulte solitaire et solaire, parfois mouillé de pluie.



