A La Bonne Heure avec Amanda Lear

publié le 07/11/2018 à 12:30

Amanda Lear a publié le 8 novembre dernier un livre intitulé Délires, aux éditions du Cherche Midi. Dans cet ouvrage, l’ancienne sociétaire des Grosses Têtes répertorie ses pensées les plus drôles et se raconte à travers des anecdotes !

"Délires" d'Amanda Lear aux éditions du Cherche Midi

Amanda Lear fait partie des artistes que l’on peut appeler des "touches à tout" ! Mannequin dans les années 60, elle est ensuite devenue chanteuse, animatrice télé en Italie et en France à la fin des années 90 et dernièrement comédienne de théâtre, enchaînant les succès avec Panique au ministère, Lady Oscar, Divina ou encore La candidate. Passée maître dans l'art de la répartie et de l'autodérision, elle a également été l’égérie du peintre catalan Salavador Dalí et amante du chanteur David Bowie.



Tout au long de sa carrière, son enthousiasme et sa curiosité lui ont permis de façonner un personnage à la fois drôle, élégant et mystérieux aimé du plus grand nombre. Avec Délires, Amanda Lear propose au lecteur un florilège de réflexions et de souvenirs.

