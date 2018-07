publié le 25/07/2016 à 07:00

C'est le phénomène du moment, le jeu dont tout le monde parle. Depuis sa sortie le 6 juillet aux États-Unis, Pokémon Go a envahi les smartphones et les tablettes de millions d'utilisateurs qui arpentent désormais les rues à la recherche d'une créature virtuelle.



Que vous soyez fan de la première heure ou totalement hermétique à cet étrange univers tout droit sorti des années 1990, vous n'y couperez donc pas : vos amis, vos enfants ou encore vos voisins risquent d'en faire un sujet de discussion de premier ordre. Pour vous permettre d'y voir un peu plus clair dans ce phénomène pas toujours simple à comprendre, nous avons donc testé nous-même l'application.

La première étape consiste évidemment à installer l'application. Si vous avez un smartphone ou une tablette, il vous suffit de télécharger le jeu dans l'App Store d'Apple ou dans le Play Store d'Android. Ensuite, le but est plutôt simple : comme Sacha, le héros du dessin animé et comme dans les jeux vidéos, vous êtes une chasseur de Pokémon. Votre objectif sera donc de trouver, capturer, faire évoluer, combattre ou échanger le plus de Pokémon possible autour de vous.

Pas seulement réservé aux fans de la première heure

Mais à la différence des jeux vidéos des années 2000, Pokémon Go permet de jouer... dans le monde réel. Grâce à la caméra et aux fonctions de géolocalisation du smartphone couplées à une technologie de réalité augmentée, le dresseur en herbe n'évolue plus sur sa console mais dans les rues de sa ville. Comme dans Google Maps, le joueur peut repérer ses déplacements et sa localisation comme celle des Pokémon qu'il souhaite capturer. S'il voit un Pokémon à deux rues de chez lui, il lui faudra donc chausser ses baskets pour aller le capturer sur place.



Autant dire que si vous souhaitez devenir un dresseur aguerri, vous risquez de devoir parcourir des kilomètres. Pas forcément une mauvaise chose si vous avez souvent du mal à vous motiver pour bouger !



Pokémon Go ne s'adresse d'ailleurs pas exclusivement aux fans de la première heure. Très familial, le jeu permet par exemple de jouer avec ses enfants - une façon pas bête de les emmener en balade sans qu'ils traînent des pieds. Mais aussi de découvrir des lieux que l'on n'aurait pas visités autrement, dans son quartier, sa ville voire même sa région.



Une application très énergivore et souvent instable

Malgré une expérience de jeu globalement positive, certains points de Pokémon GO restent perfectibles. L'autonomie, tout d'abord : l'application est très énergivore. Si vous souhaitez jouer longtemps, assurez-vous donc d'avoir bien chargé votre smartphone ou prévoyez une batterie de rechange.



Autre défaut majeur : les bugs et l'instabilité du jeu, conséquence directe des milliers de joueurs connectés en même temps et qui ralentissent les serveurs. En attendant que les développeurs du jeu aient trouvé une solution, armez-vous donc de patience.



Enfin, si Pokémon Go est de prime abord une application gratuite, il existe tout de même une boutique virtuelle dans le jeu qui fonctionne sur le principe du micro-paiement. Faites donc attention à ce que vos enfants ne dépensent pas des dizaines voire des centaines d'euros pour devenir de meilleurs dresseurs.



Autre élément à garder en tête : l'arrivée de la publicité sous forme de sponsors. Ainsi, les 3.000 restaurants McDonald's au Japon devraient bientôt se transformer en arène de capture des petits personnages de Pokémon. Un moyen plutôt original d'attirer le client...