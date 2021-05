RTL Pop Ciné fête la réouverture des salles !

publié le 16/05/2021 à 12:00

Toute l'équipe d'RTL Pop Ciné avec Vincent Perrot en tête, est heureuse de retourner en salle dès le 19 mai prochain ! C'est pourquoi nous allons faire le tour des sorties afin de vous aider à faire votre choix ! Pour celles et ceux qui n'arriveraient pas à se décider on vous offre vos places pour le film coup de coeur de l'équipe " Envole Moi " ! Plus d'infos juste en dessous ! En plus des sorties, on abordera également la collaboration entre Michel Audiard et Mireille Darc qui a donné ses lettres de noblesse au cinéma français. Enfin, on fêtera (à notre manière ... ) la fête des boulangers sur l'antenne cet après-midi !



Jeu

Gérard Lanvin; Victor Belmondo et Yoann Eloundou Noah dans "Envole-moi" Crédit : Julien Panié





Enfin les cinémas rouvrent mercredi ! pour fêter ça, on vous offre vos 2 places pour aller voir « Envole-moi », le nouveau film de Christophe Barratier avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin.



Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance d’une maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre d’accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.

Sans oublier notre iconique Montre RTL qui fera aussi partie du paquet ! Cette année encore, RTL s’associe à Reforest’Action, pour chaque montre que vous gagnerez sur l’antenne, un arbre sera planté ! L’année dernière ce sont 2000 arbres, financés par RTL, qui ont été plantés !

Pour jouer, c'est simple ! appelez-nous au 3210 (0.50cts / mn) ou inscrivez-vous, durant toute la semaine à cette adresse : rtlpopcine@rtl.fr

