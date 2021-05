RTL Pop Ciné reçoit Anne Goscinny

publié le 23/05/2021 à 12:00

En ce dimanche 23 mai, nous sommes très heureux d'avoir en studio avec nous Anne Goscinny, fille de René, l'homme qui écrivait plus vite que son ombre ! Auteur, humoriste et scénariste de talent, René Goscinny et ses amis ont bouleversé les codes de la bande dessiné. Intemporelles, ses œuvres nous accompagnent encore aujourd'hui, qui n'est d'ailleurs pas tombé dans la marmite Goscinny étant petit ? Anne Goscinny nous parlera de l’œuvre de son père et partagera avec nous son histoire, à lui !

Nous parlerons également des enfants star et on découvrira ensemble la liste des palmes d'or, coup de cœur, à retrouver sur Salto.

Jeu

Salto est la prochaine plateforme de streaming de TF1, M6 et France Télévisions, Crédit : capture d'écran

Vous avez autant envie de suivre vos programmes préférés, de soirées ciné que de découvrir des séries inédites ? Découvrez Salto la nouvelle plateforme française de TV et streaming en illimité ! Salto vous offre votre abonnement Tribu SALTO (permettant 4 utilisateurs en simultanés) pour une durée 12 mois !

Toutes les infos sont sur Salto.fr



Astérix le Gaulois

A gagner également votre album collector d'Astérix le Gaulois et des bandes dessinés Astérix, le secret de la potion magique !

Sans oublier notre iconique Montre RTL qui fera aussi partie du paquet ! Cette année encore, RTL s’associe à Reforest’Action, pour chaque montre que vous gagnerez sur l’antenne, un arbre sera planté ! L’année dernière ce sont 2000 arbres, financés par RTL, qui ont été plantés !

RTL à l’heure de la planète !

Pour jouer, c'est simple ! appelez-nous au 3210 (0.50cts / mn) ou inscrivez-vous, durant toute la semaine à cette adresse : rtlpopcine@rtl.fr

L'expérience cinéma se poursuit sur la page Pop Cinoche