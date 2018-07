"Jour Polaire" : la série d'inspiration nordique de Canal + avec Leïla Bekhti

publié le 28/11/2016 à 08:00

Après The Young Pope, Canal + se lance dans une nouvelle série inédite : Jour polaire. Cette fois-ci, on quitte le Vatican pour Kiruna, une ville située aux alentours du cercle polaire. Attention au coup de froid avec ce show signé des Suédois Mans Marlind et Bjorn Stein et porté par Leila Bekhti. Une atmosphère sombre pour une série qui l'est tout autant. Après le meurtre d'un ressortissant français décapité à l'hélicoptère, le quotidien de Kiruna est bouleversé autant par l'enquête que les agents qui tentent de chercher le coupable.



Mais pourquoi la série s'appelle donc Jour polaire ? Tout simplement parce que ce thriller franco-suédois se déroule pendant l'été polaire, c'est-à-dire lorsque le soleil ne se couche pas. De quoi déstabiliser l'inspectrice française Kahina Zadi (Leïla Bekhti), qui en plus de gérer l'affaire, essaye de fuir une situation personnelle compliquée. Et que dire de sa relation avec Anders Harnesk, son homologue suédois ? Il ne faut pas se fier aux apparences et surtout garder la tête froide lorsque la nuit ne vient jamais.

Vous l'avez donc compris, Jour polaire va être l'un des premiers polars à la télévision sans une vraie scène nocturne. Ce sera aussi l'occasion de découvrir les Samis, peuple autochtone qui vit sur un territoire de la Norvège à la Russie. Des hommes et des femmes qui ont appris à vivre avec cet été polaire, et qui cache de nombreux secrets... De quoi augmenter l'impatience des fans. Rendez-vous le 28 novembre puis tous les lundis à 21h pour deux épisodes de Jour polaire.