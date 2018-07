publié le 28/07/2016 à 10:42

Retrouver Serena, Blair, Dan, Chuck et Nate pour de nouvelles aventures ferait rêver des millions de fans de Gossip Girl. L'actrice Blake Lively, plus connue sous le nom de son personnage Serena Van Der Woodsen, a laissé entendre dans une interview accordée à E ! News, qu'elle ne serait pas contre des retrouvailles avec ses anciens camarades de tournage pour une suite de la série. "Ce serait drôle parce qu'on s'est vraiment amusés sur la série. Je pense que ça ferait plaisir à tout le monde de se retrouver", a-t-elle notamment imaginé.



Et le réalisateur, Josh Schwarz, ne serait pas contre l'idée non plus. Selon lui, ils n'ont pas "vraiment exploré toutes les conversations (...) Je n'y ai jamais vraiment pensé mais cela serait intéressant de reprendre la série avec les tendances actuelles", a-t-il déclaré en évoquant les différents réseaux sociaux comme Instagram ou Snapchat.

Depuis la fin de la sixième et dernière saison en 2012, les acteurs ont parcouru du chemin. Blake Lively s'est mariée, attend son deuxième enfant et poursuit sa carrière d'actrice au cinéma. Leighton Meester, alias Blair Waldorf, est aussi maman et s'est lancée dans la musique. Quant aux autres, ils continuent à jouer dans quelques films ou séries, ou sont retombés dans l'anonymat.