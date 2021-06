C'est dimanche, on siffle le coup d'envoi d'RTL Pop Ciné !

publié le 13/06/2021 à 10:00

Avec notre invité du jour, Frédéric Veille, nous parlerons courses automobiles à l'occasion de la sortie de son livre sur le sujet ! Un bon moyen de replonger dans les classiques du genre qui ont mit en scène un sport qu'on adore tous. En parlant de sport on en profitera également pour élargir le champ et aborder plus largement les sports sur grand écran. Enfin, retour sur la carrière au cinéma du comique préféré des français, Coluche.



Jeu

Le Discours



On vous offre ce dimanche 2 places pour aller voir Le Discours, le nouveau film de De Laurent Tirard avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi !



Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote que d’habitude, maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa sœur, écoute son futur mari comme s’il était Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage… Oh putain, il ne l’avait pas vu venir, celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ?







Histoires Insolites des Courses Automobiles

A gagner également le livre de Frédéric Veille : Histoires Insolites des Courses Automobiles.



Sans oublier notre iconique Montre RTL qui fera aussi partie du paquet ! Cette année encore, RTL s’associe à Reforest’Action, pour chaque montre que vous gagnerez sur l’antenne, un arbre sera planté ! L’année dernière ce sont 2000 arbres, financés par RTL, qui ont été plantés !

RTL à l’heure de la planète !

