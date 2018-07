publié le 30/09/2016 à 17:06

Olivier Delafosse, dit Oldelaf, a fait un passage remarqué sur la scène du Grand Studio RTL Humour. L'artiste a interprété deux de ses sketchs : Adieu Bubulle Adieu Minouche et La Peine de Mort. Tout un programme qui n'a pas manqué de faire l'assistance. Dès le 2 octobre, il sera d'ailleurs possible de (re)visionner l'intégral de son spectacle Mon premier Berçy au Zenith, lors de la sortie du DVD. Vous pourrez aussi le découvrir à l'Alhambra (Paris) en février pour un spectacle qui mélange humour et musique pour La folle histoire de Michel Montana.



"C'est un artiste que les gens ne connaissent pas assez et je me bats pour les médias en parlent plus", débute Oldelaf, sur la scène du Grand Studio RTL Humour avec Laurent Boyer. Sur scène, il y a beaucoup de monde pendant les 1h30 des shows d'Oldelaf. "On s'est créé un monde à nous avec Alain Berthier, mon partenaire de scène depuis très longtemps. Moi je suis un peu le clown blanc et lui l'Auguste et on raconte cette tragédie de Michel Montana", explique l'humoriste. Le duo est en ce moment au Grand Point Virgule, tous lundis à 20h jusqu'au 19 décembre, à Paris (15e).

"Je sais qu'au début je faisais des chansons plutôt sérieuses, que je fais toujours. Mais, je me suis rendu compte que lorsque je disais des conneries en chantant, il y avait espère de folie qui s'emparait de moi et qui faisait rire autour. Une fois que tu as goûté au rire, c'est une drogue dure", explique Oldelaf. Il ne peut donc pas se passer de faire rire, sous les applaudissements du public.



Le Grand Studio RTL Humour est diffusé le samedi à 15h et à 23h.