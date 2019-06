Mylène Farmer dans le Stop ou Encore du 09 Juin 2019

publié le 09/06/2019 à 08:55

Mylène Farmer

Ce matin sur RTL on vous offre vos places pour aller voir Mylène Farmer sur scène à l’occasion d’une série de concerts exceptionnels ! Un show unique qui fait suite à la sortie de son album Désobéissance qui prend place dans la plus grande salle d'Europe pour 9 concerts du 7 au 22 juin 2019 !



« Le fait d'être en "résidence" dans une salle fermée comme La Défense Arena permet d'envisager le très grand, le très haut, le spectaculaire » expliquait la chanteuse dans les colonnes de Gala « Depuis que le public m'accorde un peu d'attention, j'ai le sentiment que ma vie est un excès (...) J'éprouve toujours le même frisson et la même joie à retrouver le public ».



A GAGNER : On vous offre vos places pour le concert de Mylène Farmer le 22 juin prochain à la Défense Arena !



