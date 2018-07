publié le 27/07/2018 à 13:00

C'est probablement l'un des meilleurs dans le domaine de l'imitation. Le chanteur et comédien (aperçu dans le film Venise sous la neige), Michaël Gregorio, qui nous enchante avec sa magnifique voix, est en tournée dans toute la France, avec son spectacle, J'ai 10 ans !, un show de plus de 1 heure 30. L'artiste de 34 ans s'est confié sur son parcours musical.



"Petit, je m'amusais à chanter, je prenais des cours de théâtre lorsque j'étais au collège et au lycée (...) Quand j'étais bébé, on me surnommait Enrico Caruso (chanteur d'opéra) parce que la nuit je réveillais tout l'immeuble avec ma voix", explique-t-il. Très à l'écoute, le chanteur continue en évoquant les voix l'ayant le plus marqué : " J'ai toujours été attiré par les voix (...) je reconnaissais les voix de comédiens de doublage", précise-t-il.

L'imitateur prépare un nouveau spectacle, "très différent", pour l'année 2019, intitulé Voix libre. Il sera possible d'applaudir Michaël Gregorio au Théâtre du Rond-Point, du 10 mai au 2 juin 2019.



Également dans "Laissez-vous tenter" ce vendredi 27 juillet

La productrice de cinéma, Sidonie Dumas, raconte les secrets de tournage et anecdotes du long métrage, Les Garçons et Guillaume, à table !, réalisé par Guillaume Gallienne. "Ce film était un pari intéressant (...) aller chercher quelque chose qu'on ne vous propose pas".



Enfin, le coup de cœur libraire de l'année 2018, La chambre des merveilles de Julien Sandrel, publié chez Calmaan-Levy. Un conte moderne et original qui traite le sujet de l'amour d'une mère et d'un fils de manière brillante.