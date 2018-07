La Nightlist de Richard Bohringer

publié le 29/05/2016 à 19:30



Nightlist, ce sont des tops issus du meilleur de la musique, des années 80 à aujourd'hui. Avec quelques belles exceptions... Le samedi, dès minuit, et le dimanche après la Première Heure, Eric Jean-Jean a gardé pour vous le meilleur, rien que le meilleur ! Et il le prouve une nouvelle fois avec la playlist de cette émission.

Dans les bacs de Nightlist, cette nuit...

The ROLLING STONES - You can't always get what you want

DIONYSOS - Song for Jedi

David BOWIE - Let's dance

Amy WINEHOUSE - The girl from Ipanema

SANTANA - Black magic woman

Janis JOPLIN - Summertime

Jimi HENDRIX - Hey Joe

John LENNON - Imagine

Alain BASHUNG - Madame rêve

Bob MARLEY & The WAILERS - Get up, stand up

Marvin GAYE - What's going on

DIRE STRAITS - Sultans of swing

GENESIS - Abacab

> Bashung - Madame rêve