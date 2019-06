Jean-Jacques Goldman et Santana dans le Stop ou Encore du 08 Juin 2019

publié le 08/06/2019 à 08:21

Jean-Jacques Goldman / Carlos Santana

Ce matin dans Stop ou Encore on vous fait découvrir le nouveau titre de Carlos Santana. Un artiste culte qui embarque l’auditeur dans un voyage inoubliable aux sources de sa musique dans son palpitant nouvel album Africa Speaks. Le guitariste iconique entouré de son groupe de virtuoses, et rejoint pour l’occasion par la chanteuse espagnole Buika. 49 chansons enregistrés en 10 jours sous la direction artistique du légendaire producteur Rick Rubin





“Ce disque devait exister. Ça a été comme un cadeau qui m’est tombé du ciel et qu’il nous était demandé de diffuser auprès du plus grand nombre. C’est une musique par laquelle nous redonnons sens à la vie des gens en les touchant à travers une grande variété d’émotions – il y a de l’humour, de la beauté, de la grâce et de la compassion pour la condition humaine. Nous avons hâte de jouer cette musique sur scène l’année prochaine.” Carlos Santana



A ne pas manquer également ce matin, les plus beaux titres en duo de Jean-Jacques Goldman !



Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".