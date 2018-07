Histoires de Rire de Noël des duos mythiques

publié le 24/12/2017 à 22:00

Jolie soirée en écoutant des duos ont fait les beaux jours des scènes comiques françaises et c'est Jacques Pessis grand spécialiste qui en parle avec Laurent Boyer. Jacques Pessis étant le légataire de Pierre Dac, il est bien sur question du plus mythique des duos celui de Pierre Dac et Francis Blanche pour l'époustouflant Sar Rabindranath Duval, dont la représentation a été donnée dans un état plus que second.

Retrouvez Laurent Boyer pour un pur moment de bonheur. Pour vous, il revient sur les carrières des grands humoristes de la scènes française. Rire, joie et bonne humeur rythment ce rendez-vous inédit.

Pierre Dac et Francis Blanche dans l'émission "Numéro spécial", en décembre 1959 Crédit : INA / Philippe Bataillon (Mis en ondes par Grégory Caranoni)

