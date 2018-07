Franck Sinatra et les chants de Noël dans le Stop ou Encore du 25 décembre 2016

publié le 30/12/2016 à 16:36

Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous serez bercés par les chants de Noël, interprétés par de nombreux artistes...A commencer par le plus grand des crooners, Franck Sinatra, surnommé "The Voice"... .A vous de voter ensuite pour les artistes qui interprètent les plus belles chansons de Noël en français: Henri Salvador, Maurane, Véronique Sanson & Eddy Mitchell", vous les retrouvez tous sur l'album "Noël ensemble" paru en 20010, vendu au profit de la recherche contre le sida... Place ensuite au King, Elvis Presley et ses reprises de chants de Noël.... A vous de voter sur rtl.fr !



En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, Vous pourrez remporter le coffret de 4 CD "Georges Lang Christmas", toute la magie de Noël avec plus de 75 standards américains soigneusement sélectionnés par la voix légendaire des nuits d'RTL.. vos téléphones: 3210



Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Frank Sinatra

Elvis Presley

Christmas RTL Georges Lang

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.