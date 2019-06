publié le 01/06/2019 à 15:07

Voilà plus de 25 ans que l'humoriste monte sur les planches alors après tout ce temps, le stress n'a plus vraiment d'emprise sur lui. "Il peut m'arriver n'importe quoi sur scène, je crois que je pourrais gérer", confie Élie Semoun.



Sa carrière démarre au début des années 90. Avec son complice de l'époque, Dieudonné. Ils s'emparent de thèmes tabous comme le racisme ou l'intégration pour les tourner en dérision."On était un symbole d'antiracisme, on venait de la banlieue, c'était très social ce qu'on faisait", explique l'artiste.

Élie Sémoun n'apprécie pas la politisation croissante de son partenaire d'autant que des différents personnels et financiers viennent définitivement sceller la fin du duo. Rapidement il se trouve un nouveau compère de jeu : Franck Dubosc avec leurs "Petites annonces". "Avec Franck, c'était un coup de foudre professionnel. Aujourd'hui encore on se comprend au quart de tour", précise-t-il. Aujourd'hui encore, leurs petites annonces restent cultes.

Le succès sur la scène comme à l'écran

En 2000, le cinéma lui ouvre les bras, il joue dans des comédies à succès comme Cyprien, Neuilly-sa-mère ou encore L'Élève Ducobu.



Mais c'est sur scène qu'il prend le plus de plaisir. Son dernier spectacle, le septième, est ce qu'il sait faire de mieux : incarner des personnages barrés délicieusement cyniques.



L'humour noir et le politiquement incorrect ont toujours été sa marque de fabrique. Et visiblement la recette fonctionne encore. Les salles affichent complet.

Sa passion : le jardinage

Une vie de tournée qui n'est pas de tout repos mais lorsqu'il est sur les routes, Elie Semoun trouve toujours le temps pour une routine plutôt originale, le jardinage. "C'est un peu cliché, mais ça me détend totalement", dit-il.



Pourtant l'humoriste a grandi à l'ombre des immeubles d'Antony, en banlieue parisienne et ses premiers souvenirs au contact de la nature ne sont pas particulièrement bons. "Mes parents avaient acheté un petit carré de forêt près de Montargis. Chaque week-end en famille nous allions défricher, je détestais ça."



Mais le décès prématuré de sa mère, alors qu'il n'a que 11 ans, donne à ce petit carré une valeur sentimentale. "J'ai trouvé de l'apaisement, ça c'est sûr. Et puis, sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, creuser la terre c'est peut-être aussi chercher quelque chose", concède-t-il.



Aujourd'hui, c'est une conscience écologique qui le pousse encore plus à entretenir ce qu'il considère comme une bulle protectrice à laquelle il a même dédié un livre. Un jardin plus très secret, taillé à l'image de son propriétaire, bohème et plein de surprises.



L'humoriste jouera son nouveau spectacle Élie Semoun et ses Monstres les 6 et 7 janvier 2020 aux Folies Bergère, à Paris.