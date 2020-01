publié le 15/01/2020 à 14:00

Cette fois ce n'est pas le présentateur de télévision que reçoit Stéphane Bern... mais le producteur de spectacles à succès ! Le créateur des mythiques émissions Ciel, mon mardi ! (1988 - 1992) et Coucou c'est nous ! (1992 - 1994) vient nous parler de la troisième tournée Ages tendres - La tournée des idoles, spectacle qu'il coproduit et qui se joue dans toute la France depuis le 10 janvier: Bordeaux, Lyon, Marseille, mais aussi Châteauroux, Niort, Bourges, Le Mans... et au Dôme de Paris - Palais des sports le 23 avril prochain.

Accompagnés de leurs musiciens et choristes, les spectateurs peuvent retrouver leurs incontournables idoles aux millions d’albums vendus: Jeane MANSON, LES FORBANS, Michel ORSO, Pascal DANEL, Michèle TORR, Claude BARZOTTI, Herbert LEONARD et Christian DELAGRANGE... Tous réunis sur scène pour vous faire revivre en live leurs plus grands tubes connus de toutes et tous !

Age tendre - tournée des idoles Crédit : avril 2020

Dans la même veine, Christophe Dechavanne est également le coproducteur d'une autre tournée: Les années 80. Cette fois, c'est Lio, Gold, Julie Pietri, Zouk Machine, Sabine Paturel... qui montent sur scène pour le plus grand bonheur de leurs fans. Le spectacle est en tournée dans toute la France du 10 janvier au 24 avril 2020 et passera lui aussi par le Dôme de Paris le 24 avril prochain.

L'autre actualité de Christophe, c'est un documentaire, Les 60 ans du one-man-show, qui sera diffusé le 31 janvier en prime time sur France 3.

Année 80 Crédit : La tournée

En studio également aujourd'hui: le fascinateur, le "roi de l'hypnose" Messmer, qui se produira du 15 au 19 janvier au Grand Rex à Paris, puis en tournée dans toute la France avec son spectacle "Hypersensoriel".

Messmer Crédit : Grand Rex

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Ce matin, Stéphane Bern est accompagné par : Marc Giraud, Eric Dussart et Patrice Carmouze !