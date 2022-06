TrocWine, la plateforme de troc de vin est de retour !

Lancée en 2015 par deux passionnés qui ne pouvaient pas s’offrir de grands vins, TrocWine a rapidement trouvé son public. Son concept ? Mettre en relation une gigantesque communauté de passionnés de vin afin qu’ils organisent des trocs de bouteilles entre eux. « On sait que les bouteilles les plus rares se cachent dans les caves de particuliers et non dans les magasins spécialisés ou sur le web. Alors, sur notre plateforme, il était possible de rechercher un vin en fonction de certains critères et de contacter son propriétaire afin de lui proposer un troc », explique Arthur Tutin, président de TrocWine.



Ainsi, le site rencontre un franc succès auprès des amateurs de vin qui souhaitent acquérir de belles bouteilles. En 2021, TrocWine rassemble plus de 10 000 utilisateurs, qui partagent plus de 5 000 références de vin, dont 89 % de grands crus et des premiers crus. Sauf que l’essor de ce site a attiré des personnes mal-intentionnées. Le 19 octobre 2021, le site est victime d’une attaque informatique provenant de cyberterroristes qui se disent religieux et qui s’attaquent à bons nombres de sites liés aux plaisirs ou à la culture. Les conséquences sont lourdes pour le site, qui est toujours inactif depuis et qui a perdu 90 % de ses données.



Touché mais pas coulé



Passée l’incompréhension de cette attaque ciblée, les deux fondateurs de TrocWine ont cherché à y voir l’opportunité de donner un nouvel élan à leur plateforme. « On prévoyait de sortir une application pour remplacer notre site, donc ça n’a fait qu’accélérer nos projets », déclare Arthur Tutin. Pour ce faire, ce dernier vient de lancer un appel aux dons sur la plateforme de crowdfunding KissKissBankBank, afin de demander « à notre communauté mais aussi à tout l’écosystème du vin de nous venir en aide pour revenir avec une plateforme plus performante, mais aussi plus sécurisée », poursuit-il. L’objectif de cette campagne est de récolter 8 000 euros en trois semaines, puis 15 000 euros trois semaines plus tard pour atteindre finalement 20 000 euros.



Entièrement gratuite, TrocWine souhaite donc renaître de ses cendres grâce à une application mobile qui comportera bien plus de services et de fonctionnalités que le simple troc de bouteilles de vin. Pour s’en assurer, la plateforme sera co-développée avec sa communauté et les donateurs qui ont participé à la renaissance de TrocWine. « On veut s’assurer d’avoir un produit qui leur convient et utiliser le budget qu’ils nous octroient à bon escient », ajoute Arthur Tutin. L’application sera donc un réel portail dédié à l’univers du vin dans sa globalité. Pour TrocWine, ce qui était à première vue un grand malheur se transforme finalement en belle opportunité de développement. Le concept peut alors se bonifier avec l’âge… comme un bon vin.



TrocWine :

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/trocwine

https://www.instagram.com/trocwine/?hl=fr



