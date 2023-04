myeggO : une façon révolutionnaire de détenir et de gérer ses données personnelles

tOOiin, la startup qui développe la plateforme myeggO.com, offre un concept révolutionnaire, futuriste mais accessible. Créer son jumeau numérique avec l’arrivée du web 3, c’est possible, grâce à myeggO. En effet, pour Farid Zourgani, l’avenir appartient à ceux qui détiennent et maîtrisent leurs données.

« On développe une plateforme d'identités numériques universelles, de confiance, pour tous les usages digitaux actuels et futurs. En d'autres termes, la plateforme vous permet de vous connecter sur tous les sites, applications mobiles, métavers et autres plateformes 3D.» nous explique Farid Zourgani. Éthique et responsable, la plateforme promet à l'utilisateur qu'il restera propriétaire de ses données personnelles, qu'il en conservera un contrôle total.



Des pratiques transparentes et respectueuses de ses utilisateurs

REBELS, voilà les valeurs portées aujourd’hui par tOOiin. Des valeurs d’entreprises qui se définissent à travers la Responsabilité, l'Éthique, la Beauté, l’Exigence, la Liberté et la Solidarité.

« Simplement, nous sommes conscients que nous portons un projet qui a un air de révolution. Nous souhaitons avec notre projet remettre la valeur des données personnelles au centre de la chaîne de la valeur entre utilisateurs et GAFAM, par exemple. » Une priorité pour Farid Zourgani.

Produit sous la forme d’un œuf géant de moins de 2m50 de hauteur, 2m de large en diamètre, ce photomaton 3D aussi appelé "Full Body Scanner", capture plus de 200 photos haute définition, envoyées vers un cloud sécurisé. À la suite de cela, l’utilisateur a un bouton de connexion qui permet de récupérer son jumeau numérique ou son avatar, ainsi que ses données personnelles. Grâce à l’application mobile myeggO Wallet, il peut gérer l’ensemble de ses data en ligne, à sa convenance, et les exporter à volonté puisqu’il s’agit de ses données personnelles

Sa forme d'œuf est très distinctive et symbolise la naissance du jumeau numérique. Bien que la concurrence soit très rude, myeggO espère se distinguer grâce à ses services de protection, anonymisation, monétisation des données personnelles, et la capacité offerte de déployer des services rapidement sur son portail d’applications, accessible depuis le store myeggO.

Un avenir prometteur pour myeggO

La plateforme finalise une levée de fonds d’1 million d’euros auprès de business angels et de VC. Ainsi, très bientôt un couplage de la plateforme existante à une blockchain partenaire existera. De plus, ce partenariat devra aboutir au lancement d'un token myeggO fin 2023. Ajouter à cela l'ouverture de concepts stores myeggO à Paris, Luxembourg, Genève, Dubaï, Abou Dhabi, New-York offrant des services grand public et privatisables par les entreprises. De quoi attirer quelques investisseurs mordus des technologies futuristes.



