Level Up Legal : le cabinet d’avocats visionnaire de la cybersécurité

Level Up Legal est né de la transformation du cabinet ATIPIC Avocat et a rapidement émergé comme étant une référence dans le domaine juridique spécialisé en cybersécurité. Grâce à son savoir-faire et ses techniques approuvées, le cabinet soutient des projets innovants, principalement dans le domaine du droit du numérique, de la protection des données et de l'e-commerce. Son fondateur Me François Coupez et ses collaborateurs apportent maîtrise et expertise à ses clients, principalement des grandes entreprises et institutionnels (75 %) en réservant une part significative (20 %) à l’accompagnement de start-ups et d’entreprises en pleine phase de croissance. Au besoin, le cabinet peut fournir une assistance pluridisciplinaire grâce notamment au réseau Molière dont il est membre (avocats, notaires, etc.).

Le savoir-faire du cabinet se construit sur le fait que la recherche de conformité, loin d’être un seul centre de coût, peut être un véritable levier de développement significatif et ouvrir de nouveaux marchés. Intégrant le savoir-faire issu du monde l’entreprise, une compétence juridique pointue et la compréhension des enjeux techniques et business, Level Up Legal fait bénéficier à ses clients de solutions juridiques pragmatiques et opérationnelles, qui intègrent les problématiques de cybersécurité, aujourd’hui devenues essentielles.

CrowdSec : un accompagnement réussi

Reconnu en 2023 par Leaders League comme une "équipe montante" dans le secteur de la cybersécurité et de la protection des données, Level Up Legal a pu accompagner dès l’origine CrowdSec, une start-up spécialisée en cybersécurité, dans la construction de sa conformité, un enjeu fondamental pour elle. CrowdSec ambitionne en effet de s'imposer sur le marché grâce à une solution open source gratuite et collaborative visant à contrer les cybermenaces en analysant et en partageant à ses membres les adresses internet (IP) à l’origine d’attaques malveillantes, afin que ceux-ci puissent s’en prémunir : Safer together !

Grâce à l'intervention de Level Up Legal arrivé dès à l’origine du projet, et en s'appuyant sur les conseils avisés de François Coupez et de son équipe, CrowdSec a pu placer la conformité au centre de son business model et proposer ses services de cybersécurité en ayant à cœur le respect des droits de chacun. Un élément fort qui, associé à la pertinence de la solution technique, à la croissance du nombre de ses utilisateurs et à l’expérience de ses fondateurs, a convaincu les investisseurs à l’occasion de plusieurs tours de table salués par le marché

Il était crucial d'obtenir l'expertise d'un conseiller dans ce domaine, étant donné que la stratégie d'entreprise de Crowdsec est totalement axée sur la sécurité des données. Travaillant en équipe dès l’origine, Level Up Legal a pu analyser soigneusement le fonctionnement des services proposés par l'entreprise et notamment son algorithme de consensus permettant d’identifier les IP malveillantes. Crowdsec a pu ainsi faire évoluer ses développements techniques dan