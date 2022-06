Jedox : prédire l’avenir pour une stratégie réussie

70 % des entreprises échouent à mettre en place leurs stratégies, car elles ne sont finalement pas réalisables, selon une étude de l’Institut européen d'administration des affaires (INSEAD). Et si des prédictions plus justes de tous les facteurs qui composent une stratégie étaient la clé pour aller au bout ? C’est ainsi que Jedox, une entreprise lancée dès 2002 mais qui connaît un fort dynamisme depuis trois ans, propose sa plateforme de planification. « On pense que les directions financières ont un souci : elles ont du retard, car elles sont trop concentrées sur leurs indicateurs financiers, au point d’en oublier que ces indicateurs sont des conséquences directes de leur business. Le but, c’est de jouer avec un coup d’avance, pas avec un coup de retard », annonce David Bena, Country Manager France de l’éditeur de logiciel.



Ainsi, Jedox compte aujourd’hui parmi ses clients des grands comptes, comme EDF, la SNCF ou Ikéa, de grandes entreprises comme Boulanger ou Mr Bricolage, mais aussi des sociétés à taille plus réduite. En effet, la scale-up propose son produit unique à plus de 2 500 clients dans le monde entier, grâce à ses implantations en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Asie et en Australie.



L’importance de la prédiction dans un environnement incertain



Si ces nombreux clients ont fait le choix Jedox pour prédire les indicateurs qui influeront sur leurs stratégies, c’est pour l’efficacité de son produit. Budget, trésorerie, compte de résultat, ventes, achats, recrutement, marketing, etc., la plateforme est capable de tout planifier puis de tout modéliser, en prenant en compte des indicateurs traditionnels, mais également des signaux faibles. « Dans l’hôtellerie par exemple, il est possible d'anticiper un chiffre d’affaires grâce au taux d’occupation des chambres, mais il faut aussi regarder les signaux faibles. Si l’hôtel est situé proche du Parc des Princes par exemple, cela est un facteur déterminant si un match important va s’y jouer. Grâce à ces signaux faibles, on peut mieux anticiper », explique David Bena. En prenant en compte ces nombreuses informations, ce sont tous les services d’une entreprise qui peuvent collaborer pour mettre en place une stratégie commune.

Elle est bien là la vraie plus-value de Jedox. En plus de sortir du « chaos Excel » grâce à une plateforme claire, l’éditeur de logiciel offre la possibilité de réaliser de la planification intégrée grâce à une collaboration entre tous les services. Pour aller encore plus loin, Jedox intègre l’intelligence artificielle dans son logiciel. « Pour cela, on regarde dans le rétroviseur puis devant soi, en analysant les environnements économiques, réglementaires et concurrentiels. On va regarder encore plus loin, en identifiant de nombreux signaux faibles, comme la météo, un événement, des bouleversements du marché, le contexte immobilier, etc. ». Avec cette source inépuisable d’informations, Jedox met à disposition de ses clients un outil pour prédire, anticiper, réaliser ses stratégies et prendre des décisions en toute connaissance de cause, dans un contexte où, comme le dit si bien David Bena, « la seule chose dont on est certain, c’est qu’on est sûr de rien ».

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info