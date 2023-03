Epsilon France : every interaction counts

Lancé par Publicis Groupe, Epsilon France est créé en octobre 2019 pour accompagner les entreprises à se constituer un réel patrimoine data et à l’activer sur l’ensemble des leviers Sales et Marketing. La mission d’Epsilon France est de conjuguer les pouvoir de la data, du marketing et de la technologie pour aider les marques à rendre leurs interactions plus justes et pertinentes. « Garantir la pertinence de chaque interaction en fiabilisant les données, les technologies et les messages pour aider les marques à créer de nouveaux modèles de croissance plus à l’écoute de la société et des individus, et respectueux de leurs attentes. On a donc un claim pour porter notre mission : every interaction counts. ». Pour Epsilon France chaque interaction compte, de ce fait ce sont près de 700 collaborateurs entre Lille et Paris, et plus de 40 métiers représentés, au service de 300 clients en France et à l’international.

Les équipes accompagnent notamment les marques sur la mise en œuvre de programmes relationnels & CRM, de programmes d’engagement, de plateformes martech, data & adtech « on intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur datamarketing, de la stratégie, jusqu’à l’exécution opérationnelle avec les bonnes compétences pour chaque domaine. On gère aujourd’hui plus de 100 plateformes datamarketing ». Epsilon France offre aussi la possibilité de prendre un projet en cours de route. Grâce à ce savoir-faire et cette combinaison d’expertises Data, Marketing & Tech, ils ont accompagné des clients de divers secteurs comme le luxe, la grande distribution, la banque, l’assurance ou encore l’automotive.

Un accompagnement sur-mesure et des formations qualitatives

Leader sur le segment de marché par rapport à sa structure, à sa combinaison d’expertises et à ses clients, Epsilon France apporte de la valeur, de la pertinence et de la réactivité en offrant des modèles de collaboration sur-mesure, garantissant toujours la réponse la plus adaptée. Avec une capacité d’accompagnement sur l’ensemble des facettes des projets datamarketing, Epsilon France s’adresse à différentes directions d’une entreprise comme les directions Marketing, Digitales, Data ou encore Informatique. « Un projet datamarketing demande un assemblage des compétences et un accompagnement de bout-en-bout. Pour nous il est important de savoir combiner les deux et nous avons à cœur de fluidifier la communication entre ces différentes directions au sein d’une même entreprise ». Epsilon France a également noué de forts partenariats technologiques avec les principaux acteurs du marché du Cloud et du Martech (Adobe, Dataiku, Google, Microsoft & Salesforce) et compte plus de 300 certifications sur les principales solutions. Avec des valeurs ancrées au quotidien comme l’écoute et le partage, il est également primordial pour Epsilon France d’être audacieux pour se différencier et apporter des idées innovantes.



De plus, l’entreprise a également déployé une offre de formation Epsilon Masterclass proposant un catalogue d’une vingtaine de formations pour s’acculturer à la data et monter en compétences sur des parcours plus techniques en Data Science, Dataviz et Martech. « L’expertise d’Epsilon France c’est aussi de la transmission et nos actions de formation sont désormais certifiée Qualiopi. Nos formateurs sont des collaborateurs qui ont un savoir-faire pédagogique et viennent du métier ». Epsilon France a déjà réalisé une centaine de sessions et formé plus de 460 personnes. Afin de répondre à un besoin spécifique, ils proposent également des formations sur-mesure à la demande du client.

En 2023, Epsilon France va continuer à accompagner l'ensemble de ses clients sur le déploiement de CRM et Data Factories, en France et à l’international. Mais souhaite aussi cibler d’autres acteurs comme les Digital Native Vertical Brands « on a envie de travailler en plus étroite collaboration avec les DNVB pour les accompagner dans l’accélération et le déploiement at scale sur l'ensemble des piliers datamarketing, grâce à un mode de delivery agile et hybride qui s'accorde avec leurs spécificités ». Donc adapter leurs offres pour accompagner ces entreprises spécifiquement. Enfin, Epsilon France se préoccupe évidemment des engagements RSE en déployant des solutions concrètes éco-responsables appliquées aussi bien à la production d’assets créatifs sur tous les points de contact qu’à l’intégration et au développement de solutions IT Data.

