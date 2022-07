4P-Pharma voit les médicaments d'un nouvel oeil

La régénération de médicaments a pour principe de détourner des médicaments existants pour les rendre efficaces pour soigner d’autres maladies ou pathologies. C’est pour trouver de nouveaux traitements que 4P-Pharma, une jeune entreprise française, s’est intéressée à cette technique. Dans un premier temps, elle cible l'arthrose et les maladies respiratoires.

« On s'entoure de chercheurs de très haut niveau pour comprendre les médicaments et les réactions des patients. Ce qui nous intéresse réellement c’est la cible thérapeutique, le patient, et pas les médicaments », explique Revital Rattenbach, présidente de 4P-Pharma. Pour ce faire, pas besoin de modifier la composition du médicament, mais uniquement sa voie d’administration.La société cherche par exemple à injecter un médicament pour le diabète directement dans le genou, afin de soigner l’arthrose.



Ce médicament est d’ailleurs à la phase 1 d’un essai clinique, qui consiste à évaluer la toxicité d’un médicament. Dans le même temps, 4P-Pharma développe un traitement pour la Covid et les maladies de détresse respiratoire, actuellement en phase 2 d’un essai clinique. Cette phase consiste à démontrer l’efficacité du traitement et définir la dose optimale sur un faible échantillon de patients. La phase 3, elle, est à plus grande envergure.



Utiliser la technologie pour développer ses médicaments



C’est un long chemin qui doit être parcouru pour se lancer dans l’aventure du développement pharmaceutique. « C’est très risqué, puisqu’il n’y a que 5 % de chance de réussir, ça coûte très cher et c’est très long, analyse Revital Rattenbach. Nous faisons en sorte de baisser le risque. La phase 2 est la phase majeure, mais celle-ci à 30 % de chance de réussir, car on ne cible pas la bonne population et pas avec le bon dosage. Dans nos process, on prend tout cela en compte. Un des problèmes du secteur pharmaceutique, c’est qu’on n’utilise pas assez la technologie mais nous, on s’en sert sans complexe avec l’IA et la modélisation algorithmique pour chercher et développer un médicament ».

4P-Pharma travaille avec une entreprise israélienne, qui réalise des essais cliniques virtuels en se basant sur les données de 300 millions de patients hospitaliers. Le médicament va être injecté virtuellement à un patient et, grâce à du Machine learning, sa réaction va être analysée à court mais aussi à long terme. « L’objectif est de savoir comment et sur qui agit le médicament de manière précise, pour anticiper les résultats d’un essai clinique. La prédiction de ces essais cliniques virtuels et la réalité sont très proches, on n’aura pas toutes les réponses, mais on aura quand même une bonne base », confirme la présidente de l’entreprise. Ainsi, 4P-Pharma peut poursuivre sereinement son développement. Prochaine étape : une levée de fonds qui permettra la mise sur le marché de leurs traitements en cours d’essai clinique. Avant de s’attaquer à la recherche de nouveaux médicaments, notamment liés aux maladies de dégénérescence maculaire liée à l'âge.

