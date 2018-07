publié le 29/05/2016 à 12:27

On a désormais autant de mouvements politiques que de politiques. On savait déjà que Macron avait lancé "En marche", c’est comme la Fédération Française de Randonnée mais sans les pompes Quechua et avec un but politique. Hier, les fans de Macron sont partis faire du porte-à-porte, ils étaient 12 000 selon Macron, 3 + un chien selon Manuel Valls. La ménagère, qui s’attend à voir débarquer chez elle un sosie de Macron, ouvre sa porte en guêpière, et se retrouve face à Kevin, 18 ans, un post-ado acnéique qui sent le déodorant au musc, et donc décide de voter Juppé.



Les soutiens de Hollande, des déséquilibrés qui se réunissent à l’HP, ont eux choisi d’appeler leur mouvement "Hé ho la gauche", ils ont déjà fait une soirée, ils étaient 16 pour 1000 petits fours, une orgie, à côté la décadence de Rome c’était un stand vegan au salon du bien-être.

Jean-Marie Le Pen, le Terminator, si sa fille roule dessus en Jeep il se relève et lui dit qu’elle est nulle, a lui aussi créé son mouvement, qu’il a baptisé, "Jeanne au secours", rapport à la pucelle. "En marche", "Hé ho la gauche", "au secours", autant de noms de partis qui auraient pu être conçus par une classe de CM1, à côté, "le renouveau c’est Bruno" fait passer Bruno Le Maire pour un Marcel Proust qui saurait écrire, lui.

Et hier Robert Ménard, maire de Béziers, a lancé lui aussi son mouvement, "Oz ta droite", Oz, comme le magicien, il attend l’épouvantail et le bonhomme en fer. Son but est de pomper l’électorat à la fois des Républicains tendance dure, ceux qui pour qui NKM est une trotskiste, de Dupont-Aignan et du FN, de rassembler ces gens, qui ont pour point commun de convulser si on leur tend une photo de Taubira et ainsi peser sur la présidentielle.