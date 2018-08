publié le 19/08/2018 à 07:58

Une mesure qui avait polémique. Créées par la loi Macron d'août 2015, les Zones Touristiques Internationale (ZTI) sont des zones où les magasins peuvent ouvrir le dimanche et en soirée jusqu’à minuit, sous réserve de la conclusion d'un accord (volontariat, rémunération, aide à la garde d'enfants). En France, une vingtaine de ZTI sont actuellement en activité, dont plus de la moitié à Paris.



Dans une tribune publiée dans le JDD, une vingtaine de députés REM demandent encore plus de "liberté". "La loi Macron de 2015 a été un succès. Qu'attendons-nous pour aller plus loin?", peut-on lire. Pour ce faire, ils proposent d'amender la loi Pacte, défendue par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire et présentée au Parlement à la rentrée.

"Loin des idées reçues, de nombreux salariés sont demandeurs de cette liberté de travailler le dimanche", affirment les élus. Ils soulignent que cette mesure a permis la création de 1500 emplois et que les magasins ouverts le dimanche dans les ZTI ont vu leur chiffre d'affaire augmenter de 15%.

À écouter également dans ce journal :

Italie - Les dirigeants d'Autostrade per l'Italia, la société autoroutière gestionnaire du pont qui s'est effondré à Gênes, ont annoncé samedi 17 août que 500 millions d'euros étaient prêts pour indemniser les victimes et reconstruire un nouveau viaduc.



Fait-divers - Un adolescent de 17 ans a été tué par balle vendredi 17 août dans un quartier populaire de Reims. Alors que le parquet a ouvert une enquête pour meurtre, le maire de la ville s'inquiète d'un "regain de violence".



Angleterre - L'homme, accusé d'avoir commis mardi un attentat à la voiture-bélier devant le parlement à Londres, a été inculpé pour tentative de meurtre. Ce Britannique d'origine soudanaise comparaîtra lundi 20 août devant le tribunal de Westminster.



Football - Le PSG s'est imposé 3-1 face à Guingamp, lors de la deuxième journée de Ligue 1. Alors que le club parisien était mené 1-0 pendant la première mi-temps, Kylian Mbappé a inversé la vapeur en marquant 2 buts.