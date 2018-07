et AFP

publié le 27/10/2017 à 15:11

Le clash était allé trop loin. Le rappeur Rohff a été condamné, vendredi 27 octobre à Paris, à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour avoir violemment agressé, en groupe, deux vendeurs de la boutique parisienne de son rival Booba en avril 2014.



Le tribunal a dénoncé des faits "d'une particulière gravité", une "action collective préméditée d'une grande violence, sans autre mobile établi qu'une démonstration de force" dans le cadre d'une "rivalité" entre rappeurs.

Rohff, 40 ans en décembre, a déjà passé deux mois en prison et plusieurs mois sous bracelet électronique dans le cadre de cette affaire. Il n'a toutefois pas été écroué immédiatement à l'issue de l'audience. Lors de l'audience, le 29 septembre, le procureur avait requis à son encontre quatre ans d'emprisonnement.

Plusieurs accrochages avec Booba

Ce 21 avril 2014, Rohff était entré accompagné de plusieurs hommes dans le magasin Ünkut, boutique "officielle" de la marque de vêtements fondée par le rappeur Booba, située dans le quartier parisien de Châtelet. Dans un bref déchaînement de violence dont les images, captées par des caméras de vidéosurveillance, avaient été diffusées à l'audience, le groupe avait roué de coups un jeune vendeur en l'abandonnant dans un état critique, avait assommé un autre employé avec une caisse enregistreuse et détérioré la boutique.



Le rappeur avait soutenu qu'il avait pénétré sur un coup de tête dans la boutique de son ennemi juré, suivi par de jeunes fans qui l'avaient reconnu dans la rue. Il était entré dans le magasin, avait-il expliqué, "pour montrer que j'avais pas peur" et demander les coordonnées du gérant afin que celui-ci "organise un rendez-vous" avec son rival, pour apaiser leurs "querelles".





Cet épisode dramatique avait marqué l'apogée des "clashes" répétés entre Rohff et Booba, figures du rap français, engagés dans une compétition à base de provocations par clips ou réseaux sociaux interposés, d'albums ou de moqueries pour faire le "buzz", dopée par leurs publics respectifs.

