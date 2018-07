et AFP

publié le 28/01/2018 à 16:13

Il a été roué de coups jusqu'à ce que mort s'ensuive. Un homme âgé d'une trentaine d'années est décédé samedi 27 janvier dans la soirée à Montreuil (Seine-Saint-Denis) après avoir été tabassé par "trente à quarante" individus. Le différend à l'origine de la rixe mortelle reste encore obscur.



Cet homme, né en 1987 en Tunisie, "a été roué de coups et laissé inconscient sur place", rue de Paris, a indiqué une source policière, précisant qu'entre "trente et quarante" personnes étaient impliquées dans le passage à tabac. Il n'a pu être ranimé par les secours. D'après un témoin, la victime, qui se trouvait avec deux amis, avait eu une altercation une dizaine de minutes plus tôt avec le conducteur d'un scooter.

Le trio est ensuite entré dans une épicerie pour acheter des bières et c'est en ressortant qu'"ils ont été pris à partie par plusieurs individus", rapidement rejoints par une vingtaine d'autres. Ses deux amis ont réussi à s'enfuir. Leur témoignage sera capital pour tenter identifier les auteurs du passage à tabac mortel et établir un lien éventuel avec le différend survenu plus tôt. Une autopsie sera pratiquée sur la victime, a ajouté la source policière, précisant que l'enquête avait été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.